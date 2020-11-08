Корпус Aerocool VS-1 (VS-1)

AeroCool VS-1 выполнен в формате Middle Tower, поддерживает использование высококлассных видеокарт до 375 мм в длину и процессорных кулеров высотой до 155 мм. AeroCool VS-1 совместим с материнскими платами форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус позволяет установить одно 5.25-дюймовое устройство, два 3.5-дюймовых накопителя и три накопителя типоразмера 2.5 дюйма. Нагретый компонентами воздух будет выдувать 120-миллиметровый предустановленный вентилятор расположенный на задней панели. Присутствует возможность установить дополнительный вентилятор на передней части корпуса. Панель ввода-вывода содержит два разъема портов USB 2.0, порт USB 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона.