Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B)

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|Бренд
|Accord
|Тип товара
|Корпуса
|Блок питания
|нет
|Вес, кг
|2.8
|Встроенные вентиляторы
|нет
|Встроенный кард-ридер
|нет
|Высота, см
|39.5
|Длина, см
|42.3
|Материал корпуса
|сталь
|Места для доп. вентиляторов
|есть
|Окно на боковой стенке
|нет
|Передняя дверь
|нет
|Разъемы на лицевой панели
|USB x3, наушники, микрофон
|Форм-фактор
|ATX, mATX
|Цвет корпуса
|черный
|Число внутренних отсеков 3,5
|1
|Число отсеков 5,25
|1
|Ширина, см
|20
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15.05.2020
Очень даже неплохой корпус за свои деньги. Если нужен просто ящик для ПК с приводом, этот самое оно. Смотрится очень приятно.
Собирал в нем простой ПК для торентов и интернета.
И собирал неплохой игровой на воде в подарок. Можно уместить простую водянку в данном корпусе.
Недостатки:
Мягкая сталь из которой изготовлен и очень тонкая. Но т.к. размер довольно компактный, то жесткости хватает, если накрутить дополнительные вентиляторы, то они добавят еще жесткости. Немного коротковаты провода USB, Audio, индикации и кнопок с лицевой панели (в последних версия убрали недостаток).
Комментарий:
Очень просто модифицировать данный корпус. Можно спереди поставить 2 вентилятора 140 и на боковую крыжку 200-220мм ( предварительно дремелем вырезать отверстия), добавить шумоизоляции автомобильной и получится очень тихий и хорошо продуваемый корпус. Немного доработать матовую лицевую часть (сделать больше щель для забора воздуха), добавить подсветку и получить достойный результат.