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Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue

Артикул: 223130
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 1
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 2
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 3
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 4
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 5
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 6
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 7
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 8
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 9
  • Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 10
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 1
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 2
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 3
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 4
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 5
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 6
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 7
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 8
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 9
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - фото 10
9 740 руб. 
Купить
+ 79 КэтКоинов
Артикул: 223130
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендAlcatel
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора2000 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.94
Цветсиний
Разрешение экрана1560x720
Камера, МП13+5
Поддержка NFCнет
Фронтальная камера, МП8
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятисовмещен со слотом для второй SIM-карты
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Время работы в режиме ожидания720 ч
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3500 мАч
АккумуляторLi-Ion
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 128 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.145
В смартфоне Alcatel 3L есть всё самое необходимое для работы и общения. 5,9-дюймовый HD+ Super Full View IPS-экран обеспечивает чёткое и яркое изображение под любым углом. Двойная основная камера с технологией ИИ позволяет создавать художественные фотографии. А за плавную и стабильную работу устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon


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Самовывоз невозможен
Смартфон Alcatel 3L 5039D (2019) Metallic Blue - по цене 9740 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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