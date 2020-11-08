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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый

Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый

Артикул: 222963
  • Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый - фото 1
  • Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый - фото 2
Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый - фото 1
Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый - фото 2
39 940 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 222963
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра46 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.7
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.7
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм15
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм15
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.115
Оптическая схема DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH рассчитывалась с помощью представителей Leica, а производится объектив на заводах Panasonic, отсюда и два бренда в названии. Это очень компактный объектив с высокой светосилой и умеренно широким углом обзора, просто созданный для постоянного использования с камерами системы Micro 4/3. Линейный шаговый фокусировочный мотор обеспечивает тихую и быструю наводку на резкость. Просветляющее покрытие Nano Surface Coating позволяет противостоять переотражениям света, сохраняет высокую контрастность изображения и насыщенность цвета. Кольцо управления диафрагмой на корпусе обеспечивает прямой доступ к этому важнейшему параметру съемки.


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Объектив Panasonic Lumix H-X015E LEICA DG SUMMILUX 15 мм / F1.7 ASPH. (H-X015) серебристый - купить по цене 39940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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