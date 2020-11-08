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Главная Техника для кухни Приготовление напитков Электрочайники DeLonghi Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл)

Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл)

Артикул: 222830
  • Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 1
  • Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 2
  • Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 3
  • Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 4
  • Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 5
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 1
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 2
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 3
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 4
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото 5
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222830
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БрендDeLonghi
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветзеленый
Материал корпусаметалл
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Объем, л1.7
Дополнительный цветкоричневый
Мощность, Вт2000
Заварочный чайникнет
Дополнительные функцииотсек для хранения шнура
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышкада
Длина сетевого шнура0.8 м
Дополнительная информацияшкала уровня воды
Вес, кг1.3
Размеры (ВxШxГ), см23х26,5х23
Электрочайник DeLonghi KBOV 2001.GR - элегантное решение для любой кухни. Ретро дизайн, уникальная зелёная эмалированная отделка с хромированными деталями привлечет самого изысканного любителя чая. 3-х уровневая система безопасности: автоотключение при кипячении, защита от перегрева, автоотключение при снятии с подставки чайника, съемный, моющийся фильтр против накипи обеспечат комфортное использование.


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