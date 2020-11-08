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Мини-печь Scarlett SC-EO93O20 1380Вт черный

Артикул: 222733
Мини-печь Scarlett SC-EO93O20 1380Вт черный
5 840 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 222733
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендScarlett
Тип товараМинипечи
Мини-печь Scarlett SC-EO93O20 1380Вт черный


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Мини-печь Scarlett SC-EO93O20 1380Вт черный - этот товар вы можете купить по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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