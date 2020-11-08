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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma h10334EGP-03 50Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое красный

Щипцы Harizma h10334EGP-03 50Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое красный

Артикул: 222664
Щипцы Harizma h10334EGP-03 50Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое красный
1 820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222664
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность50 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадокгальваническое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева220 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.833
Благодаря особой форме корпуса, щипцами также можно создавать креативные пряди и локоны. Воздушная прослойка между пластинами и корпусом обеспечивает его защиту от излишнего нагрева. Ультра гладкое гальваническое покрытие пластин обеспечивает сверх мягкое скольжение по волосам.


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Щипцы Harizma h10334EGP-03 50Вт макс.темп.:220С покрытие:гальваническое красный - стоимость товара 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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