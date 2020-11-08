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Нарукавники BestWay 32043

Артикул: 222278
  • Нарукавники BestWay 32043 - фото 1
  • Нарукавники BestWay 32043 - фото 2
Нарукавники BestWay 32043 - фото 1
Нарукавники BestWay 32043 - фото 2
250 руб. 
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Артикул: 222278
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараНарукавники
Диаметр15 см
Материалвинил
Цветмультицвет
BestWay 32043-это яркие нарукавники и прекрасный помощник в обучении ребёнка держаться на воде и плавать. Изделие изготовлено из прочнейшего винила, и Вы можете не беспокоиться о драгоценном чаде во время отдыха. Ваш ребёнок останется на плову при любых обстоятельствах, так как нарукавники BestWay 32043 отлично держаться на воде. Нарукавники выполнены в морской тематике-с милыми черепашками. Такие привлекательные помощники порадуют как девочку, так и мальчика в процессе обучения плавать в озере, реке или море.


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Нарукавники BestWay 32043 - по цене 250 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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