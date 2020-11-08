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Надувной круг BestWay 34087

Артикул: 222257
  • Надувной круг BestWay 34087 - фото 1
  • Надувной круг BestWay 34087 - фото 2
Надувной круг BestWay 34087 - фото 1
Надувной круг BestWay 34087 - фото 2
670 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222257
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараКруг
Диаметр58 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Если ребенок еще слишком маленький, чтобы учиться плавать, но при этом он, как и любой другой хочет поплескаться в воде, то Вам обязательно понадобится надувной плот BestWay 34087. В нем малыш будет полностью в безопасности, а за счет высоких бортиков он не сможет полноценно грести, а значит не уплывет далеко, в случае, если Вы потеряете бдительность на некоторое время. Широкое основание обеспечит замечательную устойчивость, благодаря чему использование плота уместно даже на небольших волнах. В основании имеются специальные отверстия для ног. Тонкая крыша создает оптимальные условия и защищает малыша от прямых солнечных лучей.


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Надувной круг BestWay 34087 – стоимость товара 670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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