Бассейн каркасный BestWay My First Frame 56283BW, 152*38 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|BestWay
|Тип товара
|Бассейн
|Возраст
|от 3 лет
|Тип бассейна
|каркасный
|Объем, л
|580
|Длина, см
|152
|Ширина, см
|152
|Высота, см
|38
|Материал
|ПВХ
|Вес, кг
|5.11
|Тип товара
|бассейн каркасный
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