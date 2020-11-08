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Бассейн каркасный BestWay My First Frame 56283BW отличается высокой прочностью и устойчивостью. Чаша выполнена из высококачественного трехслойного ПВХ: два слоя плотного винила и один - полиэстер для особой прочности. Каркас металлический нержавеющий оцинкованный.

Бассейн каркасный BestWay My First Frame 56283BW, 152*38 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.