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Угловая шлифовальная машина Black&Decker KG8215 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы. Система вентиляции помогает избегать чрезмерного накопления пыли и грязи во внутренних частях инструмента, обеспечиая при этом отвод тепла. Для регулировки кожуха не требуются специальные приспособления.

Углошлифовальная машина Black&Decker KG8215 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.