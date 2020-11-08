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Пила сабельная DeWalt DW311K

Артикул: 222090
Пила сабельная DeWalt DW311K
26 950 руб. 
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+ 454 КэтКоинов
Артикул: 222090
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 492 руб./месяц 
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БрендDeWalt
Тип товараПила сабельная
Глубина пропила300 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1200 Вт
Антивибрационная системанет
Подсветканет
Электронная защита от перегрузокнет
Уровень шума90 дБ
Тормоз двигателянет
Типсабельная
Размер хода28 мм
Пылесборникнет
Плавная регулировка скоростиесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейседа
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см51
Ширина, см29
Высота, см12
Вес, кг4
Сабельная пила DeWalt DW 311 К предназначена для распиливания различных материалов в строительстве, при проведении сантехнических или столярных работ. Инструмент подходит для продолжительных интенсивных нагрузок. Корпус пилы изготовлен из высококачественного пластика, который надежно защищает внутренние элементы. Инструмент с мощным двигателем обеспечивает легкую распилку твердых материалов. Для быстрой черновой распилки предусмотрен маятниковый ход.


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Самовывоз невозможен
Пила сабельная DeWalt DW311K - стоимость товара 26950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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