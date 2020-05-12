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Смеситель для кухни Iddis Oldie OLDBRF0i05

(1)
Артикул: 221984
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  • Смеситель для кухни Iddis Oldie OLDBRF0i05 - фото 1
  • Смеситель для кухни Iddis Oldie OLDBRF0i05 - фото 2
Смеситель для кухни Iddis Oldie OLDBRF0i05 - фото 1
Смеситель для кухни Iddis Oldie OLDBRF0i05 - фото 2
9 080 руб. 
13 320 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 221984
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы –
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Коллекция Oldie
filter_noneТовар входит в коллекцию Oldie

Коллекция Oldie

БрендIddis
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтресть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива181 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива256 мм
Длина, см22.2
Ширина, см15.6
Высота, см37.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкаая подводка Способ монтажа - настольный


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.05.2020
Достоинства:
Интересный дизайн и стильное покрытие

Недостатки:
Нет таковых

Комментарий:
Дизайн приятный, это медное покрытие, я просто влюбилась))
Устанавливал муж, вроде быстро справился. Пользоваться приятно и удобно, за год никаких признаков поломки или типа того, всё ещё как новый, значит не зря купили

Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Iddis Oldie OLDBRF0i05 - стоимость товара 9080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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