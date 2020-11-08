Фен Rowenta CV7810F0 2200Вт черный/серебристый

Благодаря профессиональному АС мотору фен Signature Pro AC прослужит вам дольше обычного фена, а качество его работы всегда будет на высшем уровне. Легкий и компактный фен - его удобно держать в руке, а благодаря эргономичному дизайну и раздельным управлением температурой и скоростью подачи воздуха вы без труда сможете регулировать режим работы прямо во время сушки. Прекрасное соотноешние цены и качества.