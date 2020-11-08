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Главная Товары для красоты и здоровья Бритье и эпиляция Мужские электробритвы Sinbo Бритва роторная Sinbo SS 4044 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый/черный

Бритва роторная Sinbo SS 4044 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый/черный

Артикул: 221814
Бритва роторная Sinbo SS 4044 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый/черный
500 руб. 
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Артикул: 221814
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSinbo
Тип товараЭлектробритва
Питаниеавтономное
Быстрая зарядканет
Водонепроницаемый корпуснет
Подвижный бритвенный блокесть
Дисплейнет
Индикацияесть
Комплектациябритва, документация, чехол, зарядное устройство, упаковка
Нескользящая вставка на рукояткеесть
Отсек для сбора волосковнет
Система бритьяроторная
Плавающие головкиесть
Способ бритьясухой
Триммересть
Устройство для очистки и зарядкинет
Электробритва Sinbo SS 4044 обладает компактным черно-серебристым корпусом, который с удобством лежит в руке. Бритва роторного типа предназначена для сухого бритья и имеет 3 бритвенных секции с плавающими головками. Бритвенный блок является подвижным. К дополнительным достоинствам модели необходимо отнести наличие индикатора зарядки и двойной ряд лезвий. Работает электробритва Sinbo SS 4044 от собственного аккумулятора, время функционирования которого после одной зарядки составляет 30 минут. Затем будет необходима 8-часовая подзарядка. Для удобства модель имеет противоскользящую резиновую вставку на рукоятке. Зарядное устройство для электробритвы входит в комплект поставки.


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Бритва роторная Sinbo SS 4044 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый/черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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