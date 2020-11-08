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Триммер Wahl Travel Kit Delux черный (насадок в компл:1шт)

Артикул: 221789
Триммер Wahl Travel Kit Delux черный (насадок в компл:1шт)
1 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221789
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендWahl
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Комплектациянасадка-бритва, 1 регулируемая насадка, косметический пинцет, щипцы для ногтей, зубная щетка, триммер для носа и ушей, ножницы, расческа, щеточка для чистки, триммер, документация, чехол
Максимальная длина стрижки8
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,5
Назначениедля стрижки волос в носу и ушах, для стрижки волос на теле, для стрижки бороды и усов
Насадкинасадка-бритва
Питаниеот бвтареек
Тип элементов питанияАА
Ширина ножа23
Триммер Wahl Travel Kit Delux предлагается в составе комплекта аксессуаров, который позволит вам отлично выглядеть в поездке, путешествии и командировке. В наборе, размещенном в миниатюрном несессере, представлены триммер для ухода за усами и бородой, маникюрные принадлежности и дорожная зубная щетка. Укомплектованный 4 сменными насадками триммер позволяет срезать волоски до высоты 0.5-8 мм. Регулировка высоты стрижки в этой модели осуществляется путем смены насадок и изменения положения бритвенной головки. Триммер из дорожного комплекта Wahl Travel Kit Delux можно оснастить специализированной насадкой для удаления нежелательных волосков в ушах и носу. Для питания прибора можно применять аккумулятор или батарейку типоразмера АА. Благодаря такому решению компактный черно-серебристый триммер обладает непревзойденной автономностью работы. Его можно активно использовать даже там, где нет доступа к сети электропитания.


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Самовывоз невозможен
Триммер Wahl Travel Kit Delux черный (насадок в компл:1шт) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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