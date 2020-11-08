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Главная Товары для красоты и здоровья Машинки для стрижки волос Триммеры Wahl Триммер Wahl GroomsMan Body черный/серебристый (насадок в компл:3шт)

Триммер Wahl GroomsMan Body черный/серебристый (насадок в компл:3шт)

Артикул: 221773
Триммер Wahl GroomsMan Body черный/серебристый (насадок в компл:3шт)
2 580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221773
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендWahl
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы60
Максимальная длина стрижки12
Минимальная длина стрижки0,7
Насадки3 насадки(триммер, детайлер для бровей, бритва)
Питаниесеть/аккумулятор
Бытовая машинка Wahl GroomsMan Body уникальна в своём роде: вращающаяся головка помогает достичь самого точного бритья даже в самых труднодоступных зонах. Работает до 60 минут на одном заряде NiMH аккумулятора. Три сменные головки (триммер, детайлер для бровей, бритва) обеспечивают стрижку и уход в различных зонах тела (краевые линии, усы, борода, нос, уши, шея, височные зоны и другие зоны тела). 4 пластиковые насадки дают Вам 9 вариантов длины среза с шагом от 0,5 мм.


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Самовывоз невозможен
Триммер Wahl GroomsMan Body черный/серебристый (насадок в компл:3шт) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2580 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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