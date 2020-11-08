Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый

3D-технология чистки совмещает возвратно-вращательные движения с пульсацией: пульсирующие движения бережно разрыхляют зубной налет, а возвратно-вращательные движения выметают его и массируют десны. Щетка Oral-B Pro 400 CrossAction работает только в одном режиме повседневная чистка. В щетку встроен профессиональный таймер: короткий прерывающийся вибросигнал через каждые 30 секунд напоминает вам о необходимости равномерной чистки каждого квадранта полости рта, более долгий прерывающийся вибросигнал извещает вас о том, что рекомендуемые стоматологами 2 минуты чистки подошли к концу. Сенсорный датчик давления для безопасности зубов и десен: при сильном нажатии на щетку пульсирующие движения автоматически отключаются, сигнализируя о чрезмерном давлении и снижении эффективности чистки. Расположенный на передней панели дисплей с уровнем заряда батареи поможет вовремя заметить, когда пора подзарядить щетку.