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Главная Товары для красоты и здоровья Бритье и эпиляция Эпиляторы Philips Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый

Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый

Артикул: 221760
  • Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый - фото 2
Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый - фото 1
Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый - фото 2
2 957 руб. 
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Артикул: 221760
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPhilips
Тип товараЭпилятор
Аккумуляторда
В комплектезарядное устройство / комплект насадок / документация / щетка для очистки
Вес, кг0.375
Использование с применением пеныда
Количество пинцетов21
Минимальная длина волос для эпиляции0.5 мм
Назначениеэпиляция
Насадкимассажная насадка / эпиляционная головка / насадка для деликатных зон
Подсветкада
Типэпилятор
Число скоростей2
Эпиляционная головкада
Высота, см11.5
Длина, см14.5
Ширина, см5.5
Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования. Гладкая кожа в течение нескольких недель.


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Эпилятор Philips BRE275/00 скор.:2 насад.:3 от электр.сети сиреневый/фиолетовый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2957 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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