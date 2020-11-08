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Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт)

Артикул: 221752
  • Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт) - фото 1
  • Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт) - фото 2
Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт) - фото 1
Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт) - фото 2
3 900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221752
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMoser
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы50
Комплектациямашинка для стрижки усов и бороды, масло, щётка для чистки ножа, зарядный шнур.
Максимальная длина стрижки24
Минимальная длина стрижки2
Назначениедля стрижки бороды и усов
Насадкисемипозиционная регулируемая насадка от 2 до 24 мм (2, 6, 10, 14, 17, 21, 24 мм)
Питаниесеть/аккумулятор
Машинка, специально разработанная для стрижки бороды и усов, оснащена регулируемой насадкой для 7 ступеней длины стрижки от 2 до 24 мм.


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Самовывоз невозможен
Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт) - купить по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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