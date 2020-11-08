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Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый

Артикул: 221737
  • Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый - фото 1
  • Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый - фото 2
Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый - фото 1
Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый - фото 2
4 460 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 221737
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPhilips
Тип товараЗубные щетки
Максимальная скорость31000
Насадок в комплекте1
Питаниеаккумулятор
Режимы работы2
Типы насадокстандартная
Форма основной насадкивытянутая
Дополнительная информация8 наклеек + 2 наклейки в подарок, таймер с мелодиями, время автономной работы до 3 недель
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX6311/07 прививает у ребенка привычку самостоятельно следить за гигиеной полости рта. Благодаря инерционному потоку воды, создаваемому щадящей звуковой технологией, устройство бережно удаляет налёт из межзубного пространства. Это препятствует травмированию дёсен, а также предотвращает излишнее давление на эмаль и её истончение. Для комфортного очищения зубов девайс обладает двумя скоростными режимами. В комплекте предусмотрена сменная насадка с мягкими упругими щетинками, предназначенная для детей от 7 лет.


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Самовывоз невозможен
Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый - по цене 4460 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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