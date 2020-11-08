Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт)

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|Бренд
|Andis
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|0,48
|Количество насадок
|6
|Комплектация
|6 насадок - 1 (1/8) 3 мм, 2 (1/4) 6 мм, 3 (3/8) 10 мм, 4 (1/2) 13 мм, 6 (3/4) 19 мм, 8 (1) 25 мм, защитный колпачок для ножа, щеточка для чистки, масло.
|Роторный двигатель
|нет
|Тип
|для стрижки волос
|Максимальная длина стрижки
|25
|Минимальная длина стрижки
|0,5
|Питание
|от сети
|Скорость мотора
|6000
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