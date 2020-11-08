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Наушники Marshall Major III White

Артикул: 221566
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  • Наушники Marshall Major III White - фото 2
Наушники Marshall Major III White - фото 1
Наушники Marshall Major III White - фото 2
7 080 руб. 

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4 190 руб. 

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Артикул: 221566
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMarshall
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединениянет
Конструкциянакладные
Отсоединяемый кабельда
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкцияда
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветбелый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Наушники MARSHALL MAJOR III представляют собой многофункциональный аксессуар, при помощи которого вы сможете не только наслаждаться любимыми композициями. Так, он позволит вам разговаривать по телефону и общаться в различных мессенджерах благодаря встроенному микрофону. Сбалансированный звук и качественное звучание треков различных музыкальных направлений обеспечивается с помощью высоких частотных характеристик – от 20 Гц до 20 000 Гц. Мягкое оголовье и кожаные вставки на амбушюрах модели MARSHALL MAJOR III добавят еще больше удобства при ее ежедневном использовании. При помощи расположенных на корпусе функциональных клавиш вы сможете принимать вызовы и регулировать громкость. А складная конструкция наушников позволит взять их с собой в любое место.


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Наушники Marshall Major III White - данный товар вы можете купить по цене по цене 7080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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