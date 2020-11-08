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Бинокль Bresser Corvette 8x42

Артикул: 221484
  • Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 1
  • Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 2
  • Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 3
  • Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 4
Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 1
Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 2
Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 3
Бинокль Bresser Corvette 8x42 - фото 4
13 570 руб. 
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+ 448 КэтКоинов
Артикул: 221484
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендBresser
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр663
Бинокль Bresser Corvette 8x42 для людей занимающихся активными видами спорта, сопряженными с водной стихией, а также для тех, чья работа нередко проходит в условиях повышенной влажности. Многослойное покрытие оптики особого типа (о нем свидетельствует зеленоватый оттенок стекла) обеспечивает минимум потерь света. Пластиковый легкий корпус бинокля Bresser Corvette 8x42 имеет резиновое покрытие и мягкие резиновые наглазники, обеспечивающие удобство в наблюдениях.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Corvette 8x42 - стоимость товара 13570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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