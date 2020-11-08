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Бинокль Bresser Montana 8,5x45

Артикул: 221480
  • Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 1
  • Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 2
  • Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 3
  • Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 4
Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 1
Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 2
Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 3
Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - фото 4
62 070 руб. 
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+ 2048 КэтКоинов
Артикул: 221480
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендBresser
Тип товараБинокли
Увеличение8.5х
Диаметр объектива45 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасерый
Вес, гр745
Бинокль Bresser Montana 8,5x45 – удобный и сверхнадежный бинокль для полевых наблюдений в любых условиях. Большие 45-миллиметровые линзы модели способны собирать большое количество света, что позволит наблюдать не только при ясной погоде, но и в условиях плохой видимости. В оптической конструкции бинокля используется качественное ED-стекло с многослойным просветлением, что позволяет получать результирующую картинку непревзойденного качества.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Montana 8,5x45 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 62070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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