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Бинокль Bresser Pirsch 8x42

Артикул: 221472
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 1
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 2
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 3
  • Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 4
Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 1
Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 2
Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 3
Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - фото 4
20 845 руб. 
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+ 688 КэтКоинов
Артикул: 221472
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендBresser
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл/ пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр640
Bresser Pirsch 8x42 – полевой бинокль с высококачественной оптикой, защищенный ударопрочным герметичным корпусом. Этот оптический прибор оценят любители походов, охотники, рыбаки – все, кто привык использовать оптический прибор без оглядки на погоду и дорожные трудности. Бинокль Bresser Pirsch 8x42 – это гармоничное сочетание надежной конструкции и прекрасных оптических возможностей.


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Бинокль Bresser Pirsch 8x42 - данный товар вы можете купить по цене по цене 20845 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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