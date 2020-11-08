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Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа)

Артикул: 221292
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 1
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 2
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 3
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 4
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 5
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 6
  • Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 7
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 1
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 2
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 3
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 4
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 5
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 6
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - фото 7
17 450 руб. 
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+ 576 КэтКоинов
Артикул: 221292
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендBresser
Тип товараКамера цифровая
Особенностиотличная цифровая камера для фото- и видеосъемки Луны и планет Солнечной системы. Управление через Wi-Fi: поддерживаются мобильные устройства на базе iOS и Android и компьютеры с установленной ОС Windows. Бесплатное скачиваемое приложение: доступно в официальных магазинах App Store и Google Play. Поддержка популярной программы видеозахвата «AmCAP». На камеру можно устанавливать светофильтры. Питание от батареек или от компьютера.
Цифровая камера Bresser Wi-Fi HD позволит любителю астрономии погрузиться в увлекательный мир астрофотографии. Она подойдет и начинающим, и опытным астрономам. С одной стороны, камера проста в освоении, с другой – способна создавать качественные и красивые фотоснимки Луны и планет Солнечной системы. С ее помощью можно снимать и видеоролики, причем на высокой кадровой частоте. Камеру можно устанавливать на любые телескопы с фокусером 1,25”. Отличительная особенность Bresser Wi-Fi HD – возможность удаленного управления через Wi-Fi. Благодаря этому можно избавиться от лишних проводов и работать с камерой с расстояния в 10 метров. Для управления требуется установка дополнительного ПО, но оно бесплатно. На компьютер на базе Windows рекомендуется устанавливать программу «AmCAP», а на смартфоны и планшеты на базе iOS и Android – приложение «WiFiCamera-Telescope». После установки ПО вы получаете полный доступ к настройкам камеры и можете управлять режимами и разрешением съемки, настраивать гамму, яркость и контрастность, изменять параметры сети Wi-Fi. Кроме того, программы позволят просматривать отснятый материал – сохраненные фото и видео. Для питания камеры требуются 4 батарейки типа АА или подключение к компьютеру через USB-кабель.


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Самовывоз невозможен
Камера цифровая Bresser Wi-Fi HD, 1,25" (для телескопа) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17450 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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