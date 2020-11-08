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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Sky-Watcher Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм)

Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм)

Артикул: 221273
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 1
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 2
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 3
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 4
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 5
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 6
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 1
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 2
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 3
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 4
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 5
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото 6
16 480 руб. 
Купить
+ 714 КэтКоинов
Артикул: 221273
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендSky-Watcher
Тип товараКольца крепежные
Особенностивнутренний диаметр 354 мм
Крепежные кольца Sky-Watcher нужны для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Эта модель предназначена для большеапертурных рефлекторов с диаметром главного зеркала 300 мм. Кольца подходят для экваториальных монтировок EQ1, EQ2, EQ3-2, EQ4, EQ5, HEQ5 и EQ6, а также для азимутальной монтировки AZ3. Кольца сделаны из высококачественного алюминия. Винты обеспечивают надежную фиксацию оптической трубы.


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Самовывоз невозможен
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - стоимость товара 16480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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