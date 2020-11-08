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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Eschenbach Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 50 мм, красный чехол (квадратный)

Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 50 мм, красный чехол (квадратный)

Артикул: 221266
Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 50 мм, красный чехол (квадратный)
1 601 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221266
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендEschenbach
Тип товараЛупа
Особенностиматериал оптики PXM (оптический полимер) с двойным покрытием
Классическая складная лупа. Идеальная карманная лупа. Облегченная линза выполнена из особого оптического полимера – PXM – и имеет двойное покрытие. Лупа имеет небольшие размеры и малый вес. Поможет детализировано рассмотреть географические карты, купюры, марки, фотографии, разобрать мелкий шрифт. Из серии незаменимых вещей, которые всегда с тобой.


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Самовывоз невозможен
Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 50 мм, красный чехол (квадратный) - стоимость товара 1601 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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