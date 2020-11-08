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Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная

Артикул: 221155
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  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 3
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  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 10
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 1
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 2
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 3
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 4
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 5
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 6
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 7
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 8
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 9
Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - фото 10
26 180 руб. 
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+ 864 КэтКоинов
Артикул: 221155
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностилегкая и компактная монтировка. Встроенный модуль Wi-Fi. Возможность управления монтировкой при помощи смартфона или планшета. Прекрасный выбор для астрофотографии. Богатый набор функций для слежения и фотографирования
Sky-Watcher Star Adventurer Mini – компактная и надежная экваториальная монтировка-астротрекер, которая создана специально для астрофотографии. На нее можно устанавливать фотооборудование или любые оптические трубы с креплением «ласточкин хвост». Максимальная нагрузка на монтировку не должна превышать 3 кг. Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini – прекрасный спутник в любых поездках, ведь она легко помещается в рюкзак или сумку для фотокамеры. Главная особенность монтировки – встроенный модуль Wi-Fi. Благодаря ему монтировкой можно управлять при помощи смартфона или планшета. Для этого нужно скачать и установить бесплатное мобильное приложение (доступны версии для iOS и Android). Специальный пульт или иное дополнительное оборудование не требуются – весь функционал будет доступен прямо из приложения. Sky-Watcher Star Adventurer Mini – универсальная монтировка для астрофотографии. Она хорошо подходит и для съемки звездных полей, и для записи замедленного видео, и для фотографирования на длинных выдержках. Ее можно установить на любой стандартный штатив с креплением 1/4 или 3/8. При необходимости монтировку можно дооснастить экваториальным клином, L-кронштейном, штангой противовеса и противовесом (в базовую комплектацию эти аксессуары не входят).


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Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer Mini, черная - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26180 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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