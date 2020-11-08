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Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR)

Артикул: 221137
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 1
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 2
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 3
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 4
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 5
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 6
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 7
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 8
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 9
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 10
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 1
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 2
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 3
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 4
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 5
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 6
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 7
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 8
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 9
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - фото 10
11 146 руб. 
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+ 316 КэтКоинов
Артикул: 221137
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендExplore Scientific
Тип товараОкуляр
Особенностибольшой вынос зрачка и широкое поле зрения. Высокая четкость изображения даже на «быстрой» оптике. Специальное покрытие EMD, значительное повышающее контраст. Полное чернение боковых граней линзы для уменьшения световых отражений. Продувка агроном, водозащищенный корпус. Удобен для тех, кто носит очки.
Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм – это отличный выбор и для любителя, и для опытного астронома. В нем гармонично сочетаются широкое поле зрения и хорошее фокусное расстояние. Этот окуляр универсален – его можно использовать и для изучения планет Солнечной системы, и для наблюдений за дипскай-объектами. Explore Scientific LER 52° 10 мм дает хорошие результаты даже на «быстрой» оптике, передает четкую и контрастную картинку без искажений и паразитных отражений. Поле – абсолютно плоское. Оптические элементы окуляра сделаны из стекла. На него нанесено несколько слоев запатентованного покрытия EMD, которое повышает контраст и позволяет видеть на ночном небе больше деталей. Оптика помещена в прочный и герметичный корпус, продутый аргоном. Благодаря этому оптика не запотевает, не боится влаги и плесени. И вы никогда не столкнетесь с такой неприятностью, как случайно попавшее внутрь окуляра жидкое чистящее средство. Окуляр отлично подходит для тех, кто всегда носит очки. Вынос зрачка достаточен, чтобы не снимать их во время наблюдений. Наглазник сделан из резины, при необходимости его можно складывать.


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Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR) - этот товар вы можете купить по цене 11146 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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