8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона

Артикул: 221099
  • Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 1
  • Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 2
  • Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 3
  • Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 4
  • Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 5
Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 1
Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 2
Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 3
Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 4
Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - фото 5
38 790 руб. 
Купить
+ 1200 КэтКоинов
Артикул: 221099
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Поделиться:
Получить подарок
БрендBresser
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефлектор
Оптическая схемаНьютона
Диаметр объектива114 мм
Фокусное расстояние объектива900 мм
Максимальное увеличение675х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг14.85
Модель Bresser Galaxia 114/900 EQ – подходящий выбор для начинающего астронома-любителя. Он станет отличным первым телескопом и позволит каждому прикоснуться к удивительным тайнам космоса. Простое управление в сочетании с отличными оптическими характеристиками позволит изучить лунные кратеры, исследовать кольца Сатурна, рассмотреть Юпитер с галилеевыми спутниками, понаблюдать за яркими объектами дальнего космоса. А благодаря идущему в комплекте адаптеру для смартфона можно приобщиться и к астрофотографии.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Телескоп Bresser Galaxia 114/900 EQ, с адаптером для смартфона - стоимость товара 38790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...