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Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black

Артикул: 221005
  • Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 1
  • Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 2
  • Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 3
  • Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 4
  • Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 5
  • Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 6
Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 1
Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 2
Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 3
Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 4
Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 5
Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - фото 6
6 990 руб. 

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6 420 руб. 

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Артикул: 221005
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БрендBQ
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Количество ядер8
Частота процессора1600 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.09
Цветчерный
Разрешение экрана1560x720
Камера, МП13+2
Поддержка NFCесть
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпуснет
Емкость аккумулятора4000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 128 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.161
Объем встроенной памяти - 32 Гб. Диагональ экрана - 6.09 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 4000 мАч


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Смартфон BQ BQ-6040L Magic Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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