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Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro

Артикул: 220868
  • Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro - фото 1
  • Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro - фото 2
Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro - фото 1
Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro - фото 2
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220868
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBOSCH GAS 15, GAS 1200 L, GAS 20 L SFC/ DEWALT D 27900/ FLEX VC 21 L/ HILTI VC 20 U/ KARCHER T 7/1, T 9/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1/ NILFISK-Alto Aero 20-01, Aero 20-11, Multi 20 T/ RYOBI VC 20/ SPARKY VC 1220, VC 1321 MS/ STIHL SE 61, SE 62/ КОРВЕТ 362
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее5 шт. в упаковке
Мешки для промышленных пылесосов Filtero Pro, 3-х слойные, произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Прочность синтетических мешков Filtero Pro превосходит любые бумажные мешки-аналоги, даже если это оригинальные бумажные мешки всемирно известных марок.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro - стоимость товара 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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