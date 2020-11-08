НЕРА-фильтр Filtero FTH 41 LGE (1фильт.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|НЕРА-фильтр Filtero
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|LG серий: V-C 731, V-C 732, V-C 831, V-C 832, V-C 888, V-K 801, V-K 802, V-K 811, V-K 88, V-K 891, V-K 892, V-K 893, V-K 894
|Тип
|фильтр
|Тип фильтра
|НЕРА фильтр
|Прочее
|1 шт. в упаковке
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