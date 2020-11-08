Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|BOSCH BBS 1000 - BBS 1199 Alpha/Solida BBS 2000 - BBS 2299, BBS 2400 - BBS 2999 Alpha, BBS 5000 - BBS 5999 Optima, BBS 6000 - BBS 6309 Activa например: BBS 6301 Activa BBS 6310 - BBS 6399 с коробом, BBS 6400 - BBS 6999 Activa BBS 7000 - BBS 7999 Compacta, BBS 8000 - BBS 8999 Perfecta, BSA 2000 - BSA 2999 Solitaire/Speedy/Sphera, BSC 1000 - BSC 1999 Casa/Easy Control/Pro Parquet, BSD 1000 - BSD 1999 Casa BSD 2000 - BSD 2999 Natura BSD 2312, BSD 2700, BSD 2800 - BSD 2999 Sphera, например: BSD 2880
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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