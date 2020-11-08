Пылесборники Filtero PHI 02 Standard двухслойные

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|PHILIPS Duathlon, Marathon, Triathlon 1300, 1400, 2000, HR 6814 - HR 6845, HR 6888, FC 6841, FC 6842, FC 6843, FC 6844/
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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