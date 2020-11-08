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Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.)

Артикул: 220790
  • Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - фото 3
530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220790
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьLG Turbo 27.., 29.., 31.., 32.., 33.., 34.., 44.., FVD 30…, V 27..., например: V 2710 TE V 33... Turbo, V 35... Passion, V 39... Extron, V-C 31..., V-C 32... Turbo, V-C 33... Storm, V-C 34..., V-C 35... Passion, V-C 38... Turbo S, V-C 39... Extron, V-C 3A4... Turbo Beta, например: V-C 3A42 SD Turbo Beta V-C 3A5… Turbo Beta, V-C 3A6… Turbo Beta, V-C 3B5… Turbo Delta, V-C 3C3… Turbo, V-C 3C4.., V-C 3E4… Turbo, V-C 3E5.., V-C 3E6.., V-C 3G4.., V-C 3G5.., V-C 45..., V-C 55... Turbo alpha, V-C 59...
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее5 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9003


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Пылесборники Filtero LGE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.) - стоимость товара 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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