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Чайник Kitfort КТ-653-1 голубой

(1)
Артикул: 220721
Чайник Kitfort КТ-653-1 голубой
1 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220721
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветголубой
Материал корпусаСтекло, Пластик
Подсветкада
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Объем, л1
Дополнительный цветпрозрачный
Мощность, Вт1100
Заварочный чайникнет
Дополнительные функцииотсек для хранения шнура
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышканет
Дополнительная информацияшкала уровня воды
Вес, кг0.9
Размеры (ВxШxГ), см19,8х20,5х15,6
Электрический чайник Kitfort КТ-653 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.11.2019
Достоинства:
Цвет, цена, качество

Недостатки:
не обнаружила

Комментарий:
Приобрела чайник Китфорт не так давно. Но уже успела оценить их качество. При нагревании нет никаких посторонних запахов. Красивый дизайн. Доступная цена. Рекомендую.

Самовывоз невозможен
Чайник Kitfort КТ-653-1 голубой - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1090 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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