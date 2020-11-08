Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модули относятся к классу DDR4, обладают емкостью 4х16 ГБ и 288-контактными модулями DIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 2666 МГц, а пропускная способность – 21300 Мб/с.

Оперативная память Kingston 4x16GB DDR4 DIMM (HX426C13PB3K4/64) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 23860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.