Оперативная память Kingston 8GB DDR3 SODIMM (KCP316SD8/8)

Очень надежная память для ноутбука с высокой производительностью. Каждый модуль настроен и протестирован в соответствии конкретным требованиям спецификации каждой системы. Память может увеличить многозадачность и вычислительную мощность Вашего ноутбука, а также обеспечит быструю обработку мультимедийных файлов и плавное потоковое видео.