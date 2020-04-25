Электрические роликовые коньки Segway Drift W1

Электрические роликовые коньки Ninebot by Segway Drift W1 - это новое поколение привычных роликовых коньков. Раньше о таких можно было только мечтать и любоваться в фантастических фильмах, а теперь это реальность! Ездить на них гораздо проще, чем на гироскутере, а скорость, которую они могут развить, действительно впечатляет. Мощные электромоторы позволяют разгоняться до 12 км/ч, а заряда аккумулятора хватит на 45 минут. Принципиальным отличием от обычных роликов является отсутствие необходимости пристёгивать обувь к конькам, достаточно просто встать на платформу и поехать, поскольку управление происходит по принципу самобалансировки. Комфортная ширина площадок и их рифлёная поверхность делает поездку лёгкой и приятной, а крупные резиновые колёса обеспечивают плавный ход. Яркая светодиодная подсветка, цвет которой можно настроить по своему вкусу, делает райдера заметным на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность. Эти коньки по-настоящему универсальны: ездить на них могут не только подростки, но и взрослые, так как, несмотря на свои компактные размеры, ролики выдерживают до 100 кг. Весят они также немного, что позволяет не только кататься и гулять по городу, но и ездить на учёбу или работу. А защита от воды делает возможными поездки в любую погоду.