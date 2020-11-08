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Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W)

Артикул: 220151
  • Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) - фото 1
  • Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) - фото 2
  • Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) - фото 3
Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) - фото 1
Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) - фото 2
Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) - фото 3
8 180 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 220151
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота3000 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)15
Количество в упаковке2
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC424000
Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.


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Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMW16GX4M2C3000C15W) – стоимость товара 8180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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