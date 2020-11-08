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Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.

Оперативная память Corsair 2x8Gb DDR4 DIMM (CMT16GX4M2C3600C18) - стоимость товара 14340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.