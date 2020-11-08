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Защитный чехол PERO софт-тач для Huawei P30 Lite синий

Артикул: 219822
Клип-кейс PERO софт-тач для Huawei P30 Lite синий
310 руб. 
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Артикул: 219822
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
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БрендPero
Тип товараНакладка
Для смартфоновHuawei P30 Lite
Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.


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Защитный чехол PERO софт-тач для Huawei P30 Lite синий - по цене 310 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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