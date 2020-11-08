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Камера заднего вида INTERPOWER IP-662 LED

Артикул: 219549
  • Камера заднего вида INTERPOWER IP-662 LED - фото 1
  • Камера заднего вида INTERPOWER IP-662 LED - фото 2
Камера заднего вида INTERPOWER IP-662 LED - фото 1
Камера заднего вида INTERPOWER IP-662 LED - фото 2
1 060 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219549
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендINTERPOWER
Тип товараКамера заднего вида
Поддержка профилейNTSC
Тип установкипроводная
Угол обзора170°
Беспроводнаянет
Класс влагозащищенностиIP68
Разрешение съемки728x488
Камера заднего вида Interpower IP-662 LED проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. Разрешение в 420 линий и широкий угол обзора дают полную информацию всего происходящего сзади, при этом класс пыле- и влагозащиты IP67 позволяет не беспокоиться за сохранность камеры в жестких условиях российских дорог. 4 ярких светодиода помогают парковаться в темное время суток.


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Камера заднего вида INTERPOWER IP-662 LED - по цене 1060 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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