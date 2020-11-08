Камера заднего вида INTERPOWER IP-710 NV

Камера заднего вида Interpower IP-710NV проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. Разрешение в 520 линий и широкий угол обзора дают полную информацию всего происходящего сзади, при этом класс пыле- и влагозащиты IP67 позволяет не беспокоиться за сохранность камеры в жестких условиях российских дорог. В основе технологии NihgtVision лежит новый редкий датчик, позволяющий вести ночную съёмку в лучшем качестве, чем обычные и HD-камеры. Дневная съёмка производится на уровне HD-камер заднего вида Interpower. Особенности видеосъемки: автоматическое изменение экспозиции, AWB, AGC, автоматическое обнаружение бликов и удаление.