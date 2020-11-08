Камера заднего вида Interpower IP-840 проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. Разрешение в 480 линий и широкий угол обзора дают полную информацию всего происходящего сзади, при этом класс пыле- и влагозащиты IP67 позволяет не беспокоиться за сохранность камеры в жестких условиях российских дорог. В суперкомпактный корпус камеры удалось встроить мощный сенсор CCD 7080 и установить более светлую линзу с увеличенным углом обзора – 170 градусов.