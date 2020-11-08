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Автоакустика Pioneer, TS- G1730F

Артикул: 219487
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 1
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 2
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 3
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 4
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 5
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 6
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 7
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 1
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 2
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 3
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 4
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 5
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 6
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - фото 7
2 760 руб. 
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Артикул: 219487
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендPioneer
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя17 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораPET
Номинальная мощность40 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см17
Ширина, см17
Высота, см5
Трехполосная коаксиальная АС Pioneer TS-G1730F подойдет для прослушивания музыки любых стилей и направлений. Каким бы объемным ни был салон вашего автомобиля, акустическая система сможет наполнить его высококачественным звуком. Модель отличается значительным запасом мощности: при номинальной мощности, равной 40 Вт, максимальная мощность системы достигает впечатляющих 300 Вт. Коаксиальная АС Pioneer TS-G1730F удобна в монтаже и обладает широкой совместимостью. 17-сантиметровые динамики круглой формы подойдут для установки во многих моделях транспортных средств. Посадочная глубина акустической системы равна 49.7 мм. Модель способна обеспечивать воспроизведение звука в широком диапазоне частот. Минимально возможная частота воспроизведения равна 36 Гц. Соответствующий максимальный показатель – 18 кГц. Акустическая система АС Pioneer TS-G1730F имеет чувствительность, равную 89 дБ. Импеданс равен 4 Ом. В комплектацию акустической системы входит комплект для монтажа. Есть в комплекте и акустические кабели. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный вид.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика Pioneer, TS- G1730F - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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