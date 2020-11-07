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Усилитель ACV ZX-1.1800D

Артикул: 219209
Усилитель ACV ZX-1.1800D
12 650 руб. 
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+ 358 КэтКоинов
Артикул: 219209
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендACV
Тип товараАвтомобильный усилитель
Вес, кг5,1
Индикатор защитыда
Количество каналов1
Макс. ток предохранителя, А200
Мощность на канал (2 Ом), Вт1100
Отношение сигнал/шум, дБ100
Фильтрыинфранизких частот / НЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУда
Размеры (ШхВхД), мм230 x 56 x 350
Если вам нужна реальная мощность НЧ, то усилитель ZX-1.1800D нового поколения станет идеальным вариантом. Он относится к D классу и обладает эффективностью 86%. Модель стала продолжением ставшей популярной сери ACV SPL, сохранила ее черты и преимущества. Это классический тонкий дизайн, логотип с красивой подсветкой, темный корпус с ребрами и потрясающие технические характеристики. В корпусе кроется мощность 1100 Вт при 2 Ом или 1800 Вт при 1 Ом, аппарат оснащен CLIP/LIMIT и 200 А выносным предохранителем. Современная схема охлаждения обеспечивает теплоотведение, аппарат готов к продолжительным нагрузкам без потери качества звука. Демпфирующий фактор 180, частота среза ФНЧ 40 ~ 220Гц. Сабсоник – неотъемлемая черта всех усилителей SPL ACV, в этой модели частота среза 10Гц ~ 80Гц, есть ступенчатый усилитель басов 0~6~12дБ. Через RCA к аппарату можно подключить пару и получить мощность 3600Вт. Вариант для car audio и соревнований SPL.


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Самовывоз невозможен
Усилитель ACV ZX-1.1800D - стоимость товара 12650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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